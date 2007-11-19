"بئوولف" بر گیشه غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد فیلم جدید رابرت زمه‌کیس در سه روز اول اکران 1/28 میلیون دلار که 40 درصد آن از نمایش فیلم در سینماهای سه بعدی و سینماهای آیمکس حاصل شد.





پوستر انیمیشن "بئوولف"

فیلم درجه PG-13 "بئوولف" اقتباسی آزاد از یک شعر قدیمی انگلیسی به همین نام است و با بودجه 150 میلیون دلاری ساخته شده است. تصاویر فیلم تلفیقی از حرکت‌های بازیگران واقعی و جلوه‌های رایانه‌ای است. "بئوولف" در 742 سینمای سه بعدی به نمایش درآمده که 20 درصد کل سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم انیمیشنی را تشکیل می‌دهد.

ری وینستن، بازیگر بریتانیایی، در این فیلم نقش بئوولف شوالیه شجاع قرن ششم را بازی می‌کند. آنجلینا جولی، آنتونی هاپکینز، جان مالکوویچ، رابین رایت پن و براندن گلیسن از دیگر بازیگران انیمیشن "بئوولف" هستند. زمه‌کیس 55 ساله مشابه تکنیک بکاررفته در این فیلم را در فیلم انیمیشن "قطار سریع‌السیر قطبی" نیز به کار برد که سه سال پیش با 23 میلیون دلار فروش افتتاح شد و در نهایت به فروشی در حد 177 میلیون دلار دست یافت.

انیمیشن "فیلم زنبور" ساخته استیو هیکنر و سایمن جی. اسمیت، در سومین هفته اکران 3/14 میلیون دلار فروخت و دومین فیلم پرفروش شد. مجموع فروش این فیلم که در آن جری ساینفلد جای شخصیت اصلی داستان حرف می‌زند به 9/93 میلیون دلار رسیده است. درام جنایی "گانگستر آمریکایی" با بازی دنزل واشینگتن و راسل کرو این هفته با 2/13 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفت و مجموع فروش خود را پس از سه هفته به 101 میلیون دلار رساند.

کمدی "فرد کلوز" با بازی وینس ون، پل جیاماتی و الیزابت بنکس در دومین هفته نمایش 12 میلیون دلار فروخت و چهارم شد. فروش کلی این فیلم 8/35 میلیون دلار شده است. درام فانتزی "فروشگاه عجایب آقای ماگوریم" با بازی داستین هافمن که از این هفته در سینماها اکران شده با 10 میلیون دلار پنجمین فیلم پرفروش هفته شد. هافمن 70 ساله در این فیلم که زاک هلم آن را نوشته و کارگردانی کرده نقش آقای ماگوریم، مردی 243 ساله و صاحب یک مغازه اسباب بازی فروشی جادویی را بازی می‌کند.

کمدی رمانتیک "دن در زندگی واقعی" با بازی استیو کارل و ژولیت بینوش نیز 5/4 میلیون دلار فروخت و در رتبه ششم قرار گرفت و "پیرمردها کشوری ندارند" ساخته جوئل و ایتن کوئن با 1/3 میلیون دلار فروش رده هفتم جدول را به خود اختصاص داد. "شیرها برای بره‌ها" به کارگردانی رابرت ردفورد با بازی تام کروز و مریل استریپ نیز سه میلیون دلار فروخت و در رده هشتم جای گرفت و فیلم ترسناک "اره 4" با فروشی در حد 3/2 میلیون دلار در رده نهم جای گرفت.

"عشق سال‌های وبا" به کارگردانی مایک نیوئل بریتانیایی که بر مبنای رمان معروف گابریل گارسیا مارکز ساخته شده، در هفته نخست نمایش در 852 سینما حدود 9/1 هزار دلار فروخت و در رده دهم قرار گرفت. در این فیلم خاویر باردم، جوانا متزوجورنو، جان لگیزامو، بنجامین برات و لیو شرایبر بازی می‌کنند.

این هفته مجموع فروش فیلم ها به حدود 107 میلیون دلار رسید که 29 درصد کمتر از موعد مشابه سال پیش است و به لحاظ مجموع فروش نیز از ابتدای سال میلادی رقمی در حد 28/8 میلیارد دلار حاصل شده که پنج درصد بیشتر از سال قبل است.