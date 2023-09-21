انجام تمهیدات پلیس راهور اهواز برای بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرید حسنوند بیان کرد: پلیس راهور اهواز در آستانه بازگشایی مدارس جلسه‌های برون و درون سازمانی برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه جلسه برون سازمانی با حضور شهردار اهواز برگزار شده است، افزود: در این جلسه‌ها تصمیم گرفته شده حداقل تا نیمه مهرماه امسال فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر برای تسهیل تردد دانش آموزان و والدین و سرویس مدارس متوقف شوند.

سرهنگ حسنوند به هماهنگی‌های انجام شده با فرماندهی انتظامی خوزستان و آمادگی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در مناطقی که به دلیل وجود مدارس، ترافیک‌های سنگینی ایجاد می‌شود، گروه کنترل عملیات به صورت ویژه از یکم مهرماه در گلستان و مناطق شرقی و غربی حضور می‌یابند.

فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز، هدف از این اقدام را تسهیل تردد خودروها و روان سازی ترافیک عنوان کرد و گفت: همچنین با تخلف‌ها به ویژه تخلف‌های حادثه ساز که جان شهروندان و رانندگان را به خطر می‌اندازد، برخورد خواهد شد.