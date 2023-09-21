سهم ۱۰ درصدی موتورسیکلت ها در سوانح فوتی و جرحی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیخسرو دستغیب اظهار کرد: رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت‌ها سهم ۹ درصدی از جان باختگان و سهم هشت درصدی از مصدومان تصادفات را به خود اختصاص داده که بیشتر حوادث آنان در جاده‌های ۲ طرفه به وقوع پیوسته است.

وی افزود: در تصادفات شبانه تعداد متوفیان موتورسیکلت‌ها ۲ برابر سوانح روزانه است که بیانگر شدت حوادث آنان در شب‌ها بوده به نحوی که به ازای هر چهار تصادف شبانه یک نفر فوت کرده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه یادآوری کرد: در ریشه یابی تصادفات شبانه موتورسیکلت‌ها مشخص شده بی تفاوتی رانندگان آنها به نقص سیستم روشنایی موجب شده سایر وسایل نقلیه در هنگام سبقت، دور زدن و گردش‌ها نتوانند آنان را ببینند و یا با تأخیر متوجه شوند که این عامل خود زمینه ساز وقوع تصادفات شده است.

دستغیب با اشاره به تاکید مستمر به موتورسیکلت سواران برای استفاده از کلاه ایمنی، خاطرنشان کرد: در بعضی از تصادفات فوتی مشاهده شده که ضربه به سر ناشی از عدم استفاده از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ آنان بوده است.

وی در پایان گفت: توجه به توصیه‌های پلیس، بر طرف کردن نقص سیستم روشنایی، توجه به جلو، استفاده همیشگی از کلاه ایمنی و خودداری از ارتکاب تخلفات حادثه ساز از مهم‌ترین موارد برای ارتقا ایمنی تردد موتورسیکلت سواران است که حتماً باید نسبت به آنها توجه شود.