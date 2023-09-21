۲ کشته و زخمی در تیراندازی در خارج از رستورانی در مینیاپولیس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از استار تریبون، پلیس روز پنج شنبه اعلام کرد یک مرد ۲۹ ساله در خارج از رستوران در شمال مینیاپولیس ایالت مینه سوتا به ضرب گلوله کشته شد و فرد دیگری زخمی شد.

به گفته پلیس، درگیری لفظی منجر به تیراندازی شده است.

تحقیقات در این زمینه آغاز شده و مأموران تحقیق در حال مصاحبه با شاهدان هستند.

پلیس همچنین اعلام کرد مظنونی برای این حادثه وجود ندارد و تاکنون کسی در ارتباط با این حادثه دستگیر نشده است. پلیس از افراد محلی خواسته است اگر اطلاعاتی دارند در اختیار پلیس قرار دهند.