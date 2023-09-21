ترافیک سنگین در محور چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز بیان کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب حدفاصل دزدبند تا هزارچم سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه کرج - تهران محدوده بهشت سکینه و حدفاصل حسین آباد تا پل کلاک بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل گرمدره تا پل فردیس و ترافیک سنگین حدفاصل مهرویلا تا حصارک و محدوده هشتگرد نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.