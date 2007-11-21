کسب سه سهمیه المپیک در تکواندو یک موفقیت بزرگ است

اصغر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: به همراه دبیرکل کمیته ملی المپیک در چند نوبت از اردوی تیم ملی بازدید کرده و شرایط آماده سازی تیم را ایده ال دیدیم. خداداد و ساعی بدون مشکل و با نهایت توان خود تلاش می کنند تا خواسته مربیان را اجرا کرده و به آمادگی مطلوب دست پیدا کنند که این باعث شده هر دو در شرایط مطلوبی قرار داشته باشند.

وی در مورد تیم بانوان هم گفت: به نظرمن این تیم آماده تر از تیمی است که راهی منچستر شد. سیاحی هر چند جوان است و کم تجربه ولی از موقعیت ها خوب استفاده کرده و ضربات را با قدرت بیشتر و هدفمند می زند. خوش جمال هم شرایط بهتری نسبت به قبل دارد.

دبیرستاد بازیهای المپیک2008 پکن ادامه داد: تکواندو در راه انتخابی المپیک یکی از سخت ترین مسیرها را دارد و این کار را دشوار و حساسیت را دو چندان کرده است ولی با توجه به آمادگی نفرات تیم باید اذعان داشت که هم خداداد و هم ساعی چند حریف خوب در این مسابقات دارند که باید دید وضعیت قرعه چه می شود. البته این قرعه در بخش بانوان تاثیر بیشتری دارد.

رحیمی درپایان پیرامون کسب سهمیه المپیک گفت: ما حداکثر می توانیم چهار سهمیه کسب کنیم که کسب 3 سهمیه اوج کار و یک موفقیت بزرگ است ولی من معتقدم که با توجه به شرایط موجود کسب دو سهمیه هم کار بزرگی است.