شهدای محراب مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر پنجشنبه در نشست مجمع مشورتی و معاونان ستاد نماز جمعه جزیره خارگ با تاکید بر تقویت روحیه جهادی تصریح کرد: همکاری و همدلی بین اعضا و تمرین روحیه خدمتگزاری از ویژگی‌های اعضای ستاد نماز جمعه است.

وی افزود: فعالیت در نماز جمعه، عمل به سوره جمعه است که خداوند به اصحاب جمعه اعم از نمازگزاران و متولیان فرموده است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: نماز جمعه همیشه مورد هجمه دشمنان و بدخواهان بوده است و شهدای محراب و نمازگزاران شهید در نماز جمعه مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند.