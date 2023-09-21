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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۷

امام جمعه خارگ:

شهدای محراب مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند

شهدای محراب مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: نماز جمعه در انقلاب اسلامی همیشه مورد هجمه دشمنان و بدخواهان بوده است و شهدای محراب و نمازگزاران شهید مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر پنجشنبه در نشست مجمع مشورتی و معاونان ستاد نماز جمعه جزیره خارگ با تاکید بر تقویت روحیه جهادی تصریح کرد: همکاری و همدلی بین اعضا و تمرین روحیه خدمتگزاری از ویژگی‌های اعضای ستاد نماز جمعه است.

وی افزود: فعالیت در نماز جمعه، عمل به سوره جمعه است که خداوند به اصحاب جمعه اعم از نمازگزاران و متولیان فرموده است.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: نماز جمعه همیشه مورد هجمه دشمنان و بدخواهان بوده است و شهدای محراب و نمازگزاران شهید در نماز جمعه مصداق روشن مدافع نماز جمعه هستند.

کد مطلب 5891375

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