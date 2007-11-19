دیابت و فشارخون علت بروز 80 درصد نارسایی های کلیوی

دکتر موسی صفی خانی، متخصص جراحی کلیه و دستگاه ادراری و تناسلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیابت و فشار خون به عنوان مهم ترین علل بروز نارسایی های حاد کلیوی نام برد و افزود: 80 درصد موارد ابتلا به نارسایی حاد کلیوی ناشی از دیابت و فشار خون است.

وی همچنین از بیماریهای مزمن کلیوی نیز به عنوان دیگر علل بروز نارسایی ‌های حاد کلیوی یاد کرد و گفت: بین 30 تا 40 درصد علل نارسایی کلیوی بیماران در ایران، ناشناخته است.

صفی خانی، با تاکید بر اینکه بیشتر این افراد در مرحله بسیار پیشرفته بیماری به پزشک مراجعه می ‌کنند، تصریح کرد: اغلب آنان افرادی هستند که مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بوده ‌اند ولی به موقع به پزشک مراجعه نکرده ‌اند.

این متخصص جراحی کلیه و دستگاه ادراری و تناسلی، رشد سالانه بیماران دیالیزی در کشورمان را در حدود 12 درصد اعلام کرد و افزود: ایران تنها کشوری است که در پیوند کلیه با مشکل مواجه نیست.