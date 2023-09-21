افزایش خودباوری لازمه مدرسه پویا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر عصر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی خارگ ضمن تقدیر از برگزار کنندگان مراسم دهه آخر صفر و پیاده جاماندگان اربعین، هیئت امنا و خادمان موکب عزیز زهرا (ع)، سه شنبه‌های مهدوی و پشتیبانی صنعت از برنامه‌های فرهنگی، اظهار داشت: تقویت و باور به مبانی پرورشی در آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی فرهنگی توسط کارگروهی متشکل از معلمان پرورشی و مبلغان توسط معاونت پرورشی انجام گیرد.

امام جمعه خارگ بیان کرد: یادواره‌های شهدای دانش‌آموز، برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، برگزاری انواع مسابقات با زمان بندی منظم برگزار شود.

حجت الاسلام کارگر اظهار کرد: ظرفیت طرح امین و شهید بهنام محمدی و فعال شدن حلقه‌های صالحین توسط پایگاه‌های بسیج می‌تواند در تربیت فرهنگی و علمی دانش آموزان مؤثر باشد.

وی بیان کرد: توجه به مسائل علمی و افزایش خودباوری لازمه مدرسه پویا و با نشاط است و این مهم در گذر از توجه جدی به امر پرورش می‌گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه شورای فرهنگ عمومی، از دو دانش‌آموز برتر مدارس جزیره توسط امام جمعه تقدیر شد.