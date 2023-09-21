به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی شامگاه پنجشنبه پس از شورای اداری مشترک استان و شهرستان جرقویه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر شورای اداری استان به این شهرستان پیش از طلوع خورشید آغاز شد.

وی ادامه داد: از لحظات ابتدایی سفر با حضور در پروژه‌ها، شهرها و روستاهای مختلف شهرستان طرح‌های توسعه محور و مهم شهرستان مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

استاندار اصفهان بیان کرد: همچنین برخی موارد که نیازمند پیگیری فوری بود در محل پروژه‌ها به صورت ویژه مورد رصد و بررسی قرار گرفت.

مرتضوی افزود: همزمان حوزه معاونت اقتصادی استان جلسه و نشستی را با فعالان اقتصادی شهرستان برگزار کرد که در این حوزه نیز به مصوبات قابل توجهی دست یافتیم به عنوان مثال ۳۰ میلیارد تومان مصوبه برای رفع و کاهش مشکلات شهرک‌های صنعتی شهرستان اختصاص یافت.

وی متذکر شد: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز روز گذشته نشستی را از بعدازظهر تا پاسی از شب با بخشداران، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان برگزار کردند که در این جلسه نیز برای بخش‌های زیرساختی و خدماتی شهرستان تصمیمات خوبی گرفته شد.

استاندار اصفهان گفت: در مجموع ۸۵ مصوبه در حوزه‌های زیرساختی، زیربنایی، اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و … برای توسعه و آبادانی شهرستان جرقویه اخذ شد.

وی یادآور شد: امیدواریم مجموع مصوبات سبب شود مسائل و مشکلات مردم این شهرستان کاهش یابد.

مرتضوی با اشاره به برگزاری ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان جرقویه، گفت: قریب به دو ساعت را برای ملاقات بدون واسطه با مردم اختصاص دادیم و امیدواریم با اجرای مصوبات این سفر زنگ شروع حرکت‌های جدی برای رشد و توسعه شهرستان نواخته شود.

وی ادامه داد: در بخش‌های آموزشی و ورزشی نیز با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سعی شد توازن مناسبی از امکانات آموزشی و ورزشی در سطح شهرستان برقرار شود.