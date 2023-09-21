۲ حادثه ترافیکی در اصفهان ۱۰ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پیکان واژگون شده است، افزود: این حادثه در محور تیران، عسکران بعد از کاشی صبا گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۵ نفر شامل آقا ۶۰ ساله و چهار نفر خانم ۴۰ تا ۶۰ ساله در این حادثه ابراز داشت: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و ۲ کد هلال احمر برای این حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

عابدی همچنین به برخورد پراید با کامیون نیز اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ساعت ۱۵ و ۳۱ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی ادامه داد: این حادثه نیز خیابان عسگریه، خیابان فرسان نرسیده به چهارراه اوحدی گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت ۵ خانم در این حادثه تصریح کرد: ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام و مصدومان به بیمارستان امین منتقل شدند.