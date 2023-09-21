تصادف در جنگل گلستان ۷ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی اظهار کرد: عصر امروز پنجشنبه برخورد دو دستگاه پراید در محور جنگل گلستان - تونل شماره ۹ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گلستان (EOC) گزارش شد.

وی با اشاره به اینکه در پی این حادثه ۷ نفر مصدوم و یک نفر فوت شد، افزود: ۴ تیم دو نفره به همراه دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: امدادگران پس از رهاسازی یکی از مصدومانِ محبوس در خودرو با ابزار فنی نجات، ۲ مصدوم را به بیمارستان رسول اکرم کلاله انتقال دادند.

وی افزود: یک مصدوم توسط امدادگران پایگاه دشت و ۳ مصدوم هم توسط اورژانس انتقال داده شد.