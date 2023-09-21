به گزارش خبرنگار مهر، عقیل خرم آبادی عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از تشکیل کانون یاریگران زندگی در روستاها خبر داد و اظهار داشت: این طرح در چهار مرحله در سراسر روستاهای استان بوشهر اجرا میشود.
وی یاریگران زندگی را طرحی برای خود مراقبتی و آگاهیبخشی برابر آسیبها اجتماعی از جمله اعتیاد دانست و افزود: در راستای تحقق رویکردهای مردمی و نیز اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و توسعه عدالت و سلامت جامعه روستایی، ترویج سبک زندگی سالم و بانشاط و ایجاد روستاهای پاک طرح یاریگران زندگی در روستاها اجرایی شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر این طرح را با همکاری دستگاههای همکار به ویژه فرمانداریها و دهیاریها اعلام و بیان کرد: طرح یاریگران زندگی در روستاها در راستای آگاهیبخشی، ایجاد حساسیت عمومی و پیشگیری از اعتیاد اجرا شده است.
خرمآبادی با بیان اینکه این طرح با تأکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی روستاها و بهمنظور ترویج سبک زندگی سالم و بانشاط، تقویت رویکرد توانمندسازی جامعه روستایی و افزایش مشارکتهای اجتماعی و عدالت توزیعی برنامههای پیشگیری تدوین شده است گفت: تلاش میشود تا با استفاده همه ظرفیتهای روستایی نسبت به کنترل موضوع اعتیاد و سوءاستفاده مواد مخدر و روانگردانها اقدام شود.
وی از تشکیل کانون یاریگران زندگی در ۳۰ درصد روستاهای استان خبر داد و گفت: این طرح بهعنوان یک طرح مردم پایه و مردم محور در مرحله نخست ۳۰ درصد روستاهای استان را تحت پوشش قرار داده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر تشکیل مرحله دوم طرح یاریگران زندگی را در سال آینده در حدود ۳۰ درصد دیگر مناطق روستایی استان دانست و افزود: مرحله سوم طرح یاریگران زندگی در سال ۱۴۰۴ در ۴۰ درصد روستاهای باقیمانده اجرا میشود.
خرمآبادی گفتمانسازی اجتماعی در محیط روستایی با هدف مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی را از اهداف دیگر طرح یاریگران زندگی در روستاها دانست و تصریح کرد: تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح روستا برای هماهنگی عوامل تأثیرگذار بهمنظور حساس کردن جامعه روستایی و ارتقای آگاهی در راستای برنامههای کاهش تقاضا با اولویت طرح یاریگران زندگی و توسعه و تقویت اقدامات پیشگیرانه در روستا مورد توجه ویژه قرار دارد.
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