هوای پاییزی اصفهان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه نهم مهرماه با میانگین ۱۱۸ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه پایش خیابانهای ۲۵ آبان با ۱۲۶، میدان انقلاب با ۱۱۵، پارک زمزم با ۱۳۹، بزرگراه خرازی با ۱۰۷، خیابان فرشادی با ۱۲۰ و ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۱۲۱ AQI ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاه خیابان زینبیه با ۱۵۵، خیابان فیض با ۱۵۲ و کردآباد با ۱۶۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان میدهد.
امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان استانداری با ۵۲، خیابان پروین اعتصامی با ۵۷، دانشگاه صنعتی با ۶۷، خیابان رودکی با ۸۵، سپاهان شهر ۶۶ و بولوار کاوه با ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و ایستگاه سنجش هوا در خیابانهای احمدآباد، میرزا طاهر و رهنان قطع است.
امروز شاخص هوا در سجزی با ۷۷ و شاهین شهر با ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول و قهجاورستان با ۱۵۶ ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی شهر، زرینشهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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