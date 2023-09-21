محدودیت ترافیکی در محور قدیم قزوین - رشت

سرهنگ فرهاد ذاکری منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تقارن ایام شهادت امام حسن عسگری (ع)، آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) و تعطیلات پایان تابستان به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم قزوین - رشت و بالعکس اعمال می‌شود.

وی در ادامه گفت: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ روز جمعه ۳۰ شهریور ماه و از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روزهای شنبه و یکشنبه یکم و دوم مهر ماه در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین یادآور شد: اجرای محدودیت‌های پیش بینی شده منوط به افزایش حجم ترددها بوده و در صورت عادی بودن ترافیک با هماهنگی محدودیت‌ها کان لم یکن تلقی می‌شود.