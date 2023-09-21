وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام با خانواده شهید امامی در ایوان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه امروز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه به اتفاق معاونین، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، خانم فلاحی نماینده مردم در مجلس و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور در منزل شهید «جاسم امامی»، در شهرستان ایوان، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

شهید امامی در بهمن سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در پایان این دیدار و با اهدا لوح جداگانه از مادر شهید امامی تجلیل به عمل آمد، همچنین از رشادت‌های برادر شهید امامی، جانباز ۷۰ درصد که از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس است نیز تجلیل شد.