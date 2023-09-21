رزمایش رهروان شهدا در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) در مراسم آغاز این رزمایش اظهار کرد: در راستای برنامه‌های هفته دفاع مقدس و اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای، رزمایش رهروان شهدا به منظور دیدار فرماندهان، مدیران و آحاد کارکنان نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی استان با خانواده معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد از امروز به مدت ۱۰ روز در قم برگزار می‌شود.

سردار محمدرضا موحد با اشاره به گسترش فرهنگ مقاومت در جهان گفت: مسیر سرخ شهادت مسیر پیروزی حق بر باطل است که پرچمدار این مسیر بعد از انقلاب جوانان انقلابی هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن هستند.

وی افزود: در این راستا ۳۳۰۰ دیدار در مدت این ۱۰ روز با خانواده معظم شهدا و ایثارگران در استان قم برگزار خواهد شد که با حضور فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و فراجا استان در منزل سه خانواده شهید خلبان ارتش علی اصغر آفرین شهریار، شهید فراجا محمود بابایی، شهید پاسدار محمد حسن مشرفیان آغاز شد.

حجت الاسلام حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این دیدارها با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به خانواده شهدا و با اشاره به صبر و فداکاری خانواده‌های شهدا، گفت: امنیت و ثبات انقلاب اسلامی و کشور به برکت خون شهدا است.

وی افزود: ما با دفاع مقدس مرزهای مقاومت را گسترش دادیم و در این سال‌ها شاهد گسترش فرهنگ مقاومت در میان تمام نسل‌ها و در بین ملت‌های آزادی خواه جهان هستیم.