به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پنجشنبه شب در شورای معادن آذربایجانغربی با تاکید بر احیای معادن راکد اظهار کرد: باید عارضه یابی شود که دلیل راکد ماندن برخی معادن در استان چیست.
وی با اعلام حمایت از معدنداران تصریح کرد: از امروز مانع یابی رکود معادن استان باید دستور کار کارگروه معادن باشد تا بتوانیم با احیای این معادن زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به نقش علوم معدن و استفاده از ظرفیت دانشگاهی در حوزه معادن اضافه کرد: یکی از شاخصهای بهرهبرداری از معادن باید نظر کارشناسی دانشگاهیان باشد و با اولویت دادن علم آنان ضمن اکتشاف مواد جدید زمینه بهرهبرداری بیشتر در استان را گسیل ساخت.
وی ادامه داد: خام فروشی یکی از مباحث جدی در عقب ماندگی بخش معدن است بنابراین باید فرآوری محصولات معدنی در استان به دستور کار اضافه شود و مورد سنجش و پایش قرار بگیرد.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: فرآوری محصولات و استخراجیهای معدن میتواند ضمن ایجاد شغل بیشتر باعث ارتقای سطح سرمایهگذاری در منطقه شود و همین موجب کمک به مردم منطقه میشود.
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