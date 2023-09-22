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۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۲۱

با حضور رئیس مجلس؛

رژه بزرگ نیروهای مسلح در بندرعباس آغاز شد

رژه بزرگ نیروهای مسلح در بندرعباس آغاز شد

بندرعباس - رژه بزرگ نیروهای مسلح با سخنرانی رئیس مجلس در کنار سواحل خلیج فارس در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه بزرگ نیروهای مسلح با سخنرانی دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در کنار سواحل خلیج فارس آغاز شد.

امیر سرتیپ نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، استاندار، نمایندگان و برخی مقامات استان هرمزگان در این مراسم حضور دارند.

در این مراسم که فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح نیز حضور دارند، یگان‌های برگزیده شناوری، هوایی، پیاده و محمول نیروهای مسلح و بسیج دریایی حضور دارند و همزمان با رژه شناوری، جنگنده‌های تیزپرواز نیروی هوایی ارتش و هوا فضای سپاه نیز به اجرای رژه هوایی می‌پردازند.

کد مطلب 5891489

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