ساخت بازوی روباتیکی که با قدرت ذهن حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اروپایی به سرپرستی فلوارین پاپسکو از موسسه معماری رایانه و فناوری نرم افزار فرانهافر آلمان که نتایج تحقبقات خود را در اجلاس پزشکی 2007 در دوسلدورف آلمان ارائه کرده اند، به مدت 7 سال در پروژه ای با عنوان Robot2brain بازوی روباتیکی را توسعه داده اند که با قدرت ذهن و تفکر انسان حرکت می کند.

این بازوی روباتیک که "میانجی رایانه مغز" (BCI) نام دارد، مجهز به یک ردیاب حرکات چشم است.

این روبات با نگاه بیمار که از یک عینک ویژه که مجهز به دو دوربین کوچک است به آن نگاه می کند، حرکت می کند.

این دوربین ها روی چیزی که بیمار می خواهد بازوی روباتیک به طرف آن حرکت کنند، خیره می شود و به این ترتیب بازو تخشیص می دهد که به کدام سمت حرکت کند.

پس از آنکه BCI درخواست مورد نیاز را از نگاه بیمار دریافت کرد، تحریکات الکتریکی را که از مغز می رسند از طریق الکترودهایی که روی سر بیمار نصب شده اند، دریافت می کند. این سیگنال های الکتریکی به روشی ساده همانند عملکرد یک دستگاه الکتروآنسوفالوگرام که به عنوان یک میانجی عمل می کند، به دستور حرکت بازوی روباتیک ترجمه می شوند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این بازوی روباتیک می تواند به بیماران با توانایی های فیزیکی محدود کمک کند و این بیماران با کمک این فناوری براحتی بسیاری از فعالیت های روزانه خود را انجام دهند.