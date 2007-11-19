ترابیان و شمسایی هفته آینده به استرالیا می روند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که یکی از سه نامزد تصاحب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2007 است روز دوشنبه هفته آینده برای حضور در مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال آسیا راهی سیدنی استرالیا خواهد شد.
در این سفر عباس ترابیان نیز شمسایی را همراهی خواهد کرد . او که یکی از اعضا کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیاست برای شرکت در نشست سالیانه این کمیته که یک روز پیش از مراسم انتخاب بهترین های سال آسیا برگزار خواهد شد عازم سیدنی می شود.
وحید شمسایی برای تصاحب عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا رقبای از کشورهای ژاپن و ازبکستان را پیش رو دارد.
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