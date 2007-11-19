  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

ترابیان و شمسایی هفته آینده به استرالیا می روند

عباس ترابیان و وحید شمسایی برای شرکت در مراسم معرفی بهترین های سال آسیا روز دوشنبه هفته آینده به سیدنی استرالیا سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که یکی از سه نامزد تصاحب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2007 است روز دوشنبه هفته آینده برای حضور در مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال آسیا راهی سیدنی استرالیا خواهد شد.

در این سفر عباس ترابیان نیز شمسایی را همراهی خواهد کرد . او که یکی از اعضا کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیاست برای شرکت در نشست سالیانه این کمیته که یک روز پیش از مراسم انتخاب بهترین های سال آسیا برگزار خواهد شد عازم سیدنی می شود.

وحید شمسایی برای تصاحب عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا رقبای از کشورهای ژاپن و ازبکستان را پیش رو دارد.

کد مطلب 589155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها