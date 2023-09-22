تمام مردم دنیا باید از دفاع مقدس ملت ایران درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح جمعه در مراسم رژه نمایش اقتدار نیروهای مسلح استان یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره ۴ هزار شهید استان یزد اظهار داشت: جهاد مردم یزد محدود به میدان‌های جنگ نبود بلکه پس از جنگ نیز در مقابل تهاجم فرهنگی و اقتصادی دشمن ایستادند و خط اول تولید را در کشور داشتند و دارند و همه تحریم‌ها را با جهاد اقتصادی و کار و تلاش خود خنثی کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: دفاع مقدس برای خدا و قرآن بود، دفاعی از ارزش‌های الهی، عدالت و حقیقت بود و یاد شهدای این دفاع را گرامی می‌داریم و بدون شک و به یقین دفاع مقدس درخشان‌ترین قطعه تاریخی چند هزار ساله ملت ایران است.

وی افزود: شاید بتوان گفت که در کل تاریخ بشر قطعه‌ای به این نورانیت و عظمت یافت نمی‌شود و یک ملت تنها برای تحقق عدالت و حاکمیت الله به روی زمین قیام کرد و همه قدرت‌های روزگار از شرقی و غربی تصمیم گرفتند این ملت را به زانو درآوردند و هر آنچه را در توان داشتند به میدان آوردند و هیچ قدرتی و ابرقدرتی در تحمیل به جنگ به ایران جایش خالی نبود و همه حضور داشتند.

نقدی ادامه داد: قدرت‌های شرقی تانک، توپ و مهمات و هواپیمای فوق پیشرفته تأمین می‌کردند، آمریکایی‌هت غذا و امکانات اطلاعاتی را فراهم و با قرارگاه مشترکی که با ارتش رژیم بعثی داشتند جنگ را هدایت می‌کردند، آلمانی‌ها بمب شیمیایی، انگلیسی‌ها جنگ و ابزار الکتریکی و فرانسوی‌ها موشک‌های پیشرفته ضد کشتی را فراهم کردند و هیچکس در جنگ با این ملت غایب نبود و همه قدرت‌ها برای جنگ با این ملت دست به یکی کردند.

ملت ایران ادامه دهنده راه شیردلان دفاع مقدس هستند

وی تصریح کرد: این ملت تنها خدا را داشت و تکیه‌گاهی جز الله نداشت و بدون هیچ پشتوانه‌ای به جز خدای متعال ایستاد و سربلند از آن آزمایش بیرون آمد، کشوری که در سده‌های قبل هرگاه مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفت بخشی از آن جدا شده بود، کشوری که با وجود حاکمان ناشایست، ضعیف و بی عرضه نمی‌توانست یک ساعت مرزهای خود را در برابر دشمنان نگه دارد وقتی به خدا متکی شد به قدرتی تبدیل شد که وقتی همه قدرت‌ها تصمیم گرفتند علیه او بتازند، شکست خوردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: باید این حماسه را گرامی داشت و جا دارد همه مردم دنیا از این قطعه نورانی درس بگیرند و راه و رسم عدالت، حقیقت‌جویی و کمال‌خواهی را از این قطعه یاد بگیرند و ملت مصمم ایران نیز ادامه‌دهنده راه بزرگ‌مردان و شیردلان این قطعه هستند.

نقدی گفت: ما عهد بستیم این بزرگداشت‌ها، تجمع‌ها، یادواره‌ها و مراسم‌هایی که برای بزرگداشت این شهدا و بزرگ‌مردان برگزار می‌شود جلسه تجدید میثاق و عهد با آنها باشد و راه آنها را ادامه دهیم و خداوند نیز وعده خود را در یاری ملت ایران عملی کرد و ملت ما از سال ۵۷ تاکنون بدون انقطاع روی نوار پیروزی و پیشرفت قرار داشته و دارد، طعم پیروزی‌ها را چشیده و دستمزد این استقامت‌ها نیز دریافت کرده و در رفیع‌ترن نقطه این دنیا قرار دارد.

وی ادامه داد: ملت ایران روز به روز در همه عرصه‌های علمی، نظامی و پزشکی و …پیشرفت داشته و پاداش این مقاومت‌ها را دریافت کرد و از آنجا که این ملت برای تحقق اسلام کاری را کرد که هیچکس در طول تاریخ نکرد و دفاعی استثنایی داشت پاداشش نیز استثنایی است.

آمریکایی‌ها قبل از فرار مفتضحانه منطقه را ترک کنند

سردار نقدی عنوان کرد: دشمنانی که دلشان خوش می‌کنند به حوادث زودگذر و توهم می‌کنند با تداوم توطئه‌های خود ملت ایران را زانو درمی‌آورند بدانند شکست می‌خورند، آمریکایی‌ها بدانند این ملت مصمم است انتقام خون سردار شهید سلیمانی را بگیرد، آنها باید از این منطقه بروند قبل از اینکه آن آبروریزی و فرار مفتضحانه‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد رخ دهد و تحت ضربات سهمگین مجاهدان اسلام از پا درآیند از اینجا بروند.

وی افزود: صهیونیست‌ها بدانند آخرین نفس‌ها را می‌کشند و به زودی از صحنه روزگار حذف می‌شوند و آنها به زودی نابود خواهند شد و ملت‌های این منطقه طعم آزادی را خواهند چشید و این ملت و مقاومت همانگونه که در جهاد خود استثنایی خواهد بود پاداش استثنایی مجاهدت‌های خود را نیز خواهد دید.