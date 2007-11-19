مستندهای کلانتری در کانون فیلم سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این دو مستند به تهیه کنندگی ارد عطارپور در جشنواره‌های معتبر به نمایش درآمده و سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، تندیس جشن خانه سینما و ... را به خود اختصاص داده است.

این فیلم ها در دو سانس 18-16 و 20-18 به نمایش درمی آیند و جلسه نقد و تحلیل آنها در فاصله دو سانس ساعت 30/17 برگزار می‌شود. علاقمندان برای تماشای این دو فیلم می‌توانند ساعت 45/15 به کانون فیلم سینما حقیقت در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات با شماره 88528317 تماس بگیرند.