به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این جلسه دکتر امیر عباس زمانی استاد دانشگاه است .
نشست فوق فردا سه شنبه 29 آبان ماه از ساعت 30/16 تا 18 در مؤسسه گفتگوی ادیان واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه شهید طاهری، شماره 38 برگزار می شود .
مؤسسه گفتگوی ادیان با هدف فعال شدن در حوزه گفتگوی دینی و دین پژوهی، سی و سومین جلسه از مجموعه سخنرانیهای علمی ماهانه را فردا با عنوان "دین و معنای زندگی" برگزار میکند .
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این جلسه دکتر امیر عباس زمانی استاد دانشگاه است .
نشست فوق فردا سه شنبه 29 آبان ماه از ساعت 30/16 تا 18 در مؤسسه گفتگوی ادیان واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه شهید طاهری، شماره 38 برگزار می شود .
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