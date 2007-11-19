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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

نشست "دین و معنای زندگی" فردا برگزار می‌شود

مؤسسه گفتگوی ادیان با هدف فعال شدن در حوزه گفتگوی دینی و دین پژوهی، سی و سومین جلسه از مجموعه سخنرانیهای علمی ماهانه را فردا با عنوان "دین و معنای زندگی" برگزار می‌کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنران این جلسه دکتر امیر عباس زمانی استاد دانشگاه است .

نشست فوق فردا سه شنبه 29 آبان ماه از ساعت 30/16 تا 18 در مؤسسه گفتگوی ادیان واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه شهید طاهری، شماره 38 برگزار می شود .

 
 

کد مطلب 589174

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