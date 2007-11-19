مؤسسه گفتگوی ادیان با هدف فعال شدن در حوزه گفتگوی دینی و دین پژوهی، سی و سومین جلسه از مجموعه سخنرانیهای علمی ماهانه را فردا با عنوان "دین و معنای زندگی" برگزار می‌کند .