اشتغال جوانان استان بوشهر در صنایع نفت و گاز دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تسلیت شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام اظهار داشت: خدمت به برادران دینی یکی از تأکیدات مهم این امام بزرگوار است که امید می‌رود مسئولان به این مهم توجه ویژه کنند و خادم و گره‌گشا مشکلات مردم باشند.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته وحدت افزود: دشمنان اسلام دنبال تفرقه قومی از جمله ترک، کرد، بلوچ، فارس و دیگر اقوام و تفرقه مذهبی شیعه و سنی هستند که امام راحل و مقام معظم رهبری وحدت را مایه اقتدار و عزت اعلام کردند و وحدت یک موضوع راهبردی و اساسی است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با قدردانی از رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در سفر به نیویورک در سازمان ملل متحد با شجاعت از قرآن، مظلومان و ملت و نظام اسلامی ایران دفاع و ماهیت دشمنان انقلاب اسلامی را افشا کرد که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد و امید می‌رود این مهم با قدرت هرچه بیشتر ادامه یابد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی وزارت در بوشهر افزود: در این راستا از وزارت نفت، دانشگاه خلیج فارس، مسئولان وزارت نفت مستقر در استان بوشهر که پس از تقاضایی که شد آزمون استخدام مراکز نفتی و طرح سوال و مصاحبه در بوشهر انجام شود پذیرفتند و الحمدلله امروز این مهم برگزار شد که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی افزود: امید می‌رود به اشتغال جوانان استان بوشهر توجه بیشتر و اهمیت داده شود چون بوشهر استانی مهمی است و مردم بسیار خوب و گرانقدر دارد و امید می‌رود در همه ابعاد از مردم استان بوشهر حمایت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، با اشاره به سرکشی از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت در دانشگاه خلیج فارس بوشهر افزود: جوانان شرکت‌کننده در آزمون رضایت کامل داشتند، احساس غربت نمی‌کردند و مورد احترام و عزت بودند همگی تشکر می‌کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، با تشکر از وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت در استان بوشهر افزود: امید می‌رود این رویه تداوم داشته باشد و قدر مردم استان بوشهر همواره مورد توجه قرار گرفته شود چون همیشه برای انقلاب اسلامی بال بودند.

دفاع مقدس از عوامل پیشرفت و توسعه بود

وی دفاع مقدس را از عوامل نجات، کمال، پیشرفت، توسعه تمدن دانست و اظهار داشت: دشمنان دو نوع تهاجم نرم و سخت را همواره در دستور کار قرار دارند که تهاجم سخت یا نظامی با جنگ‌افزار و تجهیزات گوناگون انجام می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، تهاجم نرم را در ابعاد غیرنظامی در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، علم و فناوری دانست و بیان کرد: نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم در حفظ، دفاع، پیشرفت و توسعه در جامعه دارد و در دفاع مقدس همه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی، فراجا، ملت و پدافند با هدایت‌های امام راحل حماسه جاوید خلق کردند.

وی اضافه کرد: کاری که حماسه آفرینان در ۸ سال دفاع مقدس رقم زدند سبب پیشرفت و استقلال نظام اسلامی و شکست دشمنان شد.

امام جمعه بوشهر با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا گفت: در زمینه دفاع مقدس یک نگاه جامع و بسیار پر حجم همراه با تحقیق ارائه شود.

دستاوردهای دفاع مقدس بیان شود

صفایی بوشهری، دفاع مقدس را یک مدرسه آموزش تمام خوبی‌ها، بزرگی‌ها و پیشرفت‌ها دانست و بیان کرد: باید در ابعاد دفاع مقدس بررسی شود که چه کسانی دفاع و چه کشورهایی حمله کردند و دستاوردهای این دفاع تبیین و به نسل‌های مختلف انتقال داده شود.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با بیان اینکه دشمنان در جنگ تحمیلی با هدف نابودی آرمان‌ها، ارزش‌ها و انقلاب اسلامی وارد میدان شدند افزود: در جنگ تحمیلی بلوک شرق و غرب و همه ابرقدرت‌ها وارد میدان شدند تا انقلاب اسلامی را دچار بحران کنند و از بین ببرند.

وی تحمیل جنگ ۸ ساله در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در این تهاجم همه جانبه همه کشورها از رژیم بعث عراق حمایت و پشتیبانی کردند ولی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای مردمی حماسه آفریدند و اتحادیه نظامی در جهان با عنایت الهی و فداکاری همه جانبه نیروها شکست دادند و عظمت بزرگ آفریدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، دستاوردهای جنگ تحمیلی ۸ ساله را برشمرد و حفظ تمامیت ارضی، تثبیت نظام جمهوری اسلامی، حفظ آرمان‌ها و ارزش‌ها را از جمله دستاوردهای این دوران دانست و اضافه کرد: این پیروزی زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه و تقویت روحیه امید و قدرت شد و ناامیدی و ضعف دشمنان را دنبال داشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، انتقال دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس را به نسل جوان از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در ۸ سال دفاع مقدس همه نیروهای مسلح اعم ارتش، سپاه، بسیج، پدافند هوایی، جهاد سازندگی و ملت ایران مایه افتخار و عزت هستند.