جبهه التوافق سطح خواسته های خود از دولت عراق را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر،"عدنان الدلیمی" درگفتگو با روزنامه الحیات اعلام کرد: فهرست درخواستهایمان که قراراست در دیدار قریب الوقوع با نوری المالکی نخست وزیرعراق به وی ارائه دهیم؛ کمتر از سطحی است که به هنگام عقب نشینی از دولت درماه آگوست ( مرداد) گذشته خواستار برآورده شدن آنها شدیم.

رهبرجبهه التوافق درادامه افزود: اگر دولت شروط ما را به اجرا درآورد؛ آماده بازگشت هستیم و هدف از کم کردن سطح درخواستهایمان در واقع فرصت دادن به دولت است تا برنامه هایش محقق شود.

ازسوی دیگر "صادق الرکابی" مشاورسیاسی نوری المالکی به این روزنامه چاپ لندن گفت : نوری المالکی همچنان منتظر تصمیم نهایی جبهه التوافق برای بازگشت به دولت است.

وی همچنین تصریح کرد: درطول ماه های گذشته وزیران وابسته به جبهه التوافق که از دولت عقب نشینی کردند؛ با نخست وزیر عراق تماس گرفتند و خواستار تاخیر در روند تعدیل وزیران دولت تا زمان پایان رایزنی هایشان با این جبهه شدند.

این درحالی است که علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نیز روزگذشته این موضوع را که نوری المالکی به روند انتخاب نامزدها برای وزارتخانه های خالی از وزیر پایان داده است، تکذیب کرد.

وی درعین حال تاکید کرد: نخست وزیر درمرحله انتخاب جانشین برای وزیران مستعفی است و همچنان در به روی وزیران جبهه التوافق باز است تا به روند دولت بازگردند.

جبهه التوافق آغازماه آگوست گذشته 6 وزیر خود را از دولت دراعتراض به برآورده نشدن خواسته هایش خارج کرد.