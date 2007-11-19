اولین میکرو کبد انسانی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) در بوستن آمریکا فناوری توسعه ایجاد توده های کوچک سلولهای کبدی انسان را ارائه و با استفاده از این فناوری مدل کاملی از کبد انسان را در ابعاد میناتوری تولید کنند.

نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر بیوتکنولوژی" منتشر شده است نشان می دهد که این کبد انسانی میناتوری تنها 500 میکرومتر (500 میلیونیوم متر) قطر دارد و می تواند برای آزمایش سم داروها در کوتاهترین زمان و کاهش هزینه های تولید مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گزارش ساینس دیلی، با استفاده از یک فناوری جدید محققان "ام آی تی" موفق شدند سلولهای کبدی انسان را در قالب توده های سلولی کوچک آرایش دهند و در مدت 6 هفته یک کبد واقعی در اندازه 500 میکرومتر را بدست آوردند.

همچنین این دانشمندان اظهار داشته اند که با استفاده از این فناوری یک مدل بافتی را بدست آورده اند که از جنبه های پروفایلهای بیان ژنی شباهت بسیاری به بافت کبدی واقعی دارد.

بنابراین گزارش، یک شرکت آمریکایی با عنوان "هایپرژن" لیسانس این فناوری را به منظور آزمایش مواد سمی داروها در صنایع داروسازی خریداری کرده است.