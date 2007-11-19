پیشنهاد احمدی‌ نژاد برای تاسیس سازمان علمی، پژوهشی و فناوری آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در آیین گشایش دومین نشست مجمع مجالس آسیایی در سالن اجلاس سران، اظهار داشت: برخورداری آحاد جامعه ازکرامت و شخصیت انسانی از نیازهای انسان است که در پرتو عدالت تحقق می یابد و قدر و منزلت افراد شناخته وکرامت آنها صیانت می شود.

وی افزود: در فضایی که ملت ها احساس حقارت نمی کنند و عدالت حاکم است کرامت انسانی رعایت می شود و عزت بشر از نتایج محسوس برقراری عدالت است.

دکتر احمدی نژاد بی عدالتی را منشا فقر و گرسنگی و بی خانمانی انسانها دانست و اظهارداشت: با رفع بی عدالتی فاصله کشورها از جوامع رخت بر می بندد اما اگر عدالت نباشد نتایج تلخی به بار می آید که مهتمرین و تلخ ترین آنها جنگ و تجاوز است.

" بررسی جنگ های انجام شده در طول تاریخ نشان می دهد که همواره یکی از طرفین تخاصم به حقوق دیگری تجاوز کرده و هر جا تجاوز و جنگی صورت گرفته، حقوق ملت ها تضییع شده و منابع حیاتی آنها مورد هجمه قرار گرفته اما اگر عدالت برپا شود دلیلی برای تخاصم وجود نخواهد داشت."

وی افزود: امروز نیز برخی قدرتهای زورگو به بهانه جلوگیری از جنگ و پیشگیری از تجاوز به دیگران حمله می کنند و جان هزاران انسان را گرفته و میلیون ها نفر را آواره می کنند و زیر بناها و تاسیسات بنیادین و ذخایر کشورها را نابود می کنند و به هیچ کس درباره رفتار خود پاسخگو نیستند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به جنگ 60 ساله فلسطینی ها با رژیم اشغالگر قدس شریف برای احقاق حقوق مسلم خود تاکید کرد: تا عدالت حاکم نشود صلح به سرزمین فلسطین باز نمی گردد، آوارگان به وطن خود باز نمی گردند واشغالگران و متجاوزان حقوق دیگران را رعایت نمی کنند و حکومتی با نظر همه فلسطینی ها در آن سرزمین مقدس برپا نمی شود.

دکتر احمدی نژاد همچنین به جنگ و اشغال عراق توسط نیروهای متجاوز آمریکایی و انگلیسی اشاره کرد و متذکر شد، تا عدالت حاکم نشود ملت مظلوم عراق طعم شیرین حاکمیت ملی و برپایی عدالت را نمی چشند و در یک کلمه صلح پایدار و ثبات واقعی منطقه بزرگ خاورمیانه را فرا نمی گیرد و نمی توان توقع دستیابی به امنیت را داشت.

او با تاکید بر اینکه مناسبات حاکم بر روابط بین الملل در جهان امروز مبتنی بر قدرت و زورگویی و تبعیض است، تصریح کرد: اگر می خواهیم ظلم و ستم مهار شده و حقوق ملت ها حفظ گردد و جنگ طلبان منزوی شوند باید مناسبات حاکم بر جهان مبتنی بر عدالت باشد.

"امروز دولت های زورگو و برخوردار از سلاح های اتمی دیگران را تهدید می کنند و از سازمان های بین المللی برای تامین منافع خود سوء استفاده می کنند اما اگر می خواهیم این مناسبات پایان یابد باید سایه تهدید سلاح های کشتار جمعی از سر ملت ها در سراسر جهان برداشته شود."

رئیس جمهور گفت: برخی سازمان ها در مناسباتی غیر عادلانه شکل گرفته و عمل کرده اند و به همین علت از حل مشکلات جهان عاجز هستند که نمونه بارز آنها شورای امنیت سازمان ملل است.

دکتر احمدی نژاد افزود: وقتی 3 کشور زورگو در شورای امنیت از حق ویژه عضویت دائمی برخوردار هستند و از آن سوء استفاده می کنند نمی توان انتظار داشت از حقوق ملت ها دفاع شود و صلح و ثبات و امنیت و عدالت در جهان استقرار یابد.

او با تقدیر از سران مجالس آسیایی شرکت کننده در دومین نشست مجالس آسیا که پیشنهادات جمهوری اسلامی در نخستین نشست مجمع مذکور در سال گذشته را در دستور کار خود قرار داده اند بر پیگیری پیشنهادات مورد نظر خود تا تحقق کامل تاکید کرد و دو پیشنهاد جدید به اعضای مجمع مجالس آسیایی ارائه کرد.

رئیس جمهور از سران مجالس آسیایی خواست که در نشست خود عدالت را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و راه کارهای تحقق آن را در مناسبات جهانی در گستره ملی و منطقه ای و همچنین سازمان های بین المللی مورد بررسی قرار دهند.

دکتر احمدی نژاد همچنین از سران مجالس آسیایی شرکت کننده در مجمع مجالس این قاره بزرگ و کهن خواست که در تلاشی هماهنگ و مشترک، اصلاح ساختار غیر عادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بررسی و پیگیری نمایند.

او خاطر نشان کرد: امروز بشر بیش از همیشه نیازمند عدالت است و سیاستمداران و اندیشمندان آسیایی در مرکز جوشش تمدن بشری باید همواره پرچم دار عدالت در گستره جهانی بمانند و با تحقق کامل عدالت این پرچم را برافراشته نگاه دارند.

احمدی نژاد تصریح کرد: استقرار عدالت در جهان از مهمترین موضوعات روز است اگر گستره عدالت، ملی باشد دوستی و محبت و مهر در میان ملت ها حاکم می شود اما زمانی می توان گفت که آرمان و هدف متعالی عدالت تحقق یافته که گستره صلح و دوستی منطقه و جهان پیرامون ما باشد.

دکتر احمدی نژاد دومین پیشنهاد خود را تاسیس سازمان علمی و پژوهشی و فن آوری آسیایی به منظور اطلاع رسانی در زمینه ظرفیت های علمی و فنی و پژوهشی این قاره پهناور و استفاده از آن در جهت تاسیس پژوهشگاه های مشترک بین دولت ها به تناسب توانمندی اعضای این قاره عنوان کرد.

رئیس جمهور گفت: علم و معرفت خواسته و آرمان بشر و عوامل رشد و بالندگی انسانهاست که حد و مرزی ندارد و بشریت در طول تاریخ همواره با تمسک به این موضوع حیاتی در جهت کمال و تعالی برداشته است.

"علم با گستره وسیع در ابعاد فلسفی و مادی و معنوی گوهر الهی و چراغ آسمانی متعلق به همه انسانهاست که نباید فرصت استفاده از آن را از دست داد."

وی ادامه داد: کشورهای آسیایی گنجینه های علم و معرفت هستند ونور مدنیت از تمدن های آسیایی در دنیا پراکنده شده و جمع کشورهای این قاره سرمایه ای بزرگ برای جامعه بشریت به حساب می آید.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر کشورهای آسیایی دست در دست هم نهند و برای پژوهش گران و اساتید و دانشجویان فرصت برابری برای استفاده از امکانات و تسهیلات موجود در جهان را فراهم کنند، انحصار و سیطره غیر انسانی برخی قدرتهای زورگو بر علوم و فن آوری های نوین پایان خواهد یافت.

احمدی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: بدون تردید همه آرمان های بلند بشری محقق و عدالت فراگیر می شود و مسلحان بر جهان حاکم خواهند شد و مردم طعم شیرین عدالت و عشق و مهرورزی را در سایه حکومت انسان کامل و صالح موعود خواهند چشید و کشورهای آسیایی می توانند با حرکت در مسیر عدالت در برپایی حاکمیت حق سهیم شوند.