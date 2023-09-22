به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اله رضا اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهرستان سنقر و کلیایی اظهار کرد: ۳۱ شهریور سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس است، که در این روز صدام به نیابت از تمام استکبار برای نابودی ایران اسلامی پا در میدان گذاشت.

وی همچنین به مصاحبه تلویزیونی نیمه کاره صدام در ابتدای شروع جنگ و وعده تمام کردن این مصاحبه هفته بعد در تهران اشاره کرد و افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا با همه توان به کمک صدام آمدند که ایران اسلامی را نابود کند.

امام جمعه سنقر و کلیایی تصریح کرد: به تعبیری می‌توان گفت که تمام کفر در جنگ تحمیلی برابر جمهوری اسلامی به میدان آمده بود.

وی ادامه داد: پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی تحقق وعده خداوند برای پیروزی حق بر باطل بود.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری امروز با اتکا به خود باوری، توجه به توان داخلی و ایجاد روحیه ما می‌توانیم به قله رسیده‌ایم.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس، گفت: در روز بازگشایی مدارس در کشور پرچم علم، ادب و تربیت به اهتزاز در می‌آید و تربیت نیروهای لایق و کارآمد برای موفقیت و به استقلال رسیدن در حوزه‌های مختلف از طریق آموزش و پرورش اتفاق خواهد افتاد.