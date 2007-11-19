  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

نوزدهمین همایش علمی و تحقیقی مذاهب اسلامی برگزار می‌شود

همزمان با سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نوزدهمین همایش علمی و تحقیقی مذاهب اسلامی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش سه کمیسیون تخصصی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حدیثی و کمیسیون کلامی را شامل می شود .

کمیسیون اجتماعی مباحث استراتژی عالمان دین در مقابله با تفرقه، راهبردها و راهکارهای عالمان دین در امر انسجام اسلامی و آسیب‌شناسی اتحاد ملی و انسجام اسلامی را شامل می شود .

عالمان جرح و تعدیل از دیدگاه تشیع و تسنن، شخصیت و جایگاه و بررسی مبانی و روشها نیز محورهای پیش بینی شده برای بررسی در کمیسیون حدیثی است .

بر اساس پیش بینی های انجام شده معجزه از دیدگاه عقل و وحی، حقیقت معجزه، تفاوت معجزه با کرامت و رابطه معجزه با نبوت در بخش کمیسیون کلامی به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

تاریخ دقیق برگزاری همایش اعلام نشده است .

 

کد مطلب 589190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها