علی زارعان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "شبکه تهران در روز جهانی کودک و تلویزیون شش تا هفت ساعت برنامه پخش میکند. در این روز پخش باکس ویژه "نردبام" برای نوجوانان و "دست و نقش" با محوریت آموزش هنر آغاز میشود. فیلم و کارتونهای بسیاری هم پخش خواهد شد."
مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره پخش بیشتر آثار ایرانی در این شبکه افزود: "ما یک بازوی قوی همانند شرکت صبا داریم که انیمیشن تولید میکند، اما انیمیشن هزینهبر است و نیاز به حمایت دارد. پر کردن سه ساعت برنامه کودک و نوجوان در روز هم مشکل است. گروه کودک شبکه تهران از چندی پیش برنامه دوشنبهها را به پخش آثار ایرانی اختصاص داده است."
زارعان خاطرنشان ساخت: "برای اینکه آثار پخش شده یک شبکه کاملاً ایرانی شود، نیاز به هزینه زیاد و ساخت محصولات مناسب است و باید گروه کودک و نوجوان حمایت مالی شود. آماری که مرکز تحقیقات صدا و سیما از برنامههای پخش شده در فصل تابستان تهیه کرده نشان میدهد برنامههای گروه کودک و نوجوان شبکه تهران پرمخاطب بوده است."
وی در پایان افزود: "متاسفانه گروه کودک و نوجوان شبکه تهران برای ساخت مجموعههای نمایشی بودجه ندارد، ولی امیدوارم این مسئله برررسی شود و در سالهای آینده بودجه برای ساخت مجموعههای نمایشی داشته باشیم. البته تله فیلم "آژانس دوچرخه" که در گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه میشود، به پیشنهاد گروه کودک و نوجوان شبکه بوده است."
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