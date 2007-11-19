عرضه وسیع پرتقال و نارنگی در میادین و بازارهای روز میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن چراغعلی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان اینکه عرضه وسیع انواع مرکبات در سطح میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران با هدف تامین نیاز شهروندان تهرانی و امکان خریداری این محصول توسط خانواده ها به قیمتی پایین تر از مغازه های سطح شهر صورت گرفته است ، افزود : در حال حاضر عرضه انواع مرکبات از جمله پرتقال ، نارنگی ، لیموشیرین ، نارنج ، لیموترش و ... در تمام بازارها و میادین میوه و تره بار حالت عادی داشته و تا کنون با کمبودی در عرضه مرکبات مواجه نبوده ایم .

وی با بیان اینکه در حال حاضر انواع مرکبات در بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بین 25 تا 30 درصد زیر قیمت سطح شهر عرضه می شود ، تصریح کرد : انواع مرکبات و به خصوص پرتقال و نارنگی توسط غرفه داران تامین می شود که بیش از 80 درصد این محصولات از کشاورزان استان مازندران خریداری می شود .

وی با بیان اینکه آمارها بیانگر این است که به طور میانگین شهروندان تهرانی روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از سایر روزهای هفته از میادین و بازارهای میوه و تره بار خرید می کنند، تصریح کرد : به طور متوسط روزانه 500 هزار شهروند تهرانی برای تامین مایحتاج روزانه خود به میادین و بازارهای روز میوه و تره بار مراجعه می کنند.