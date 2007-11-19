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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

اتمام فاز اول پروژه بهسازی میدان آزادی ظرف 3 ماه آینده

اتمام فاز اول پروژه بهسازی میدان آزادی ظرف 3 ماه آینده

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه پروژه بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی تا کنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: با اتمام فاز اول این پروژه ظرف 3 ماه آینده، عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بهسازی میدان آزادی از سال آینده کلید خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیرامون آخرین وضعیت پروژه  بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم فاز اول این پروژه را تا قبل از 22 بهمن ماه جاری به اتمام برسانیم ، تصریح کرد : فاز دوم این پروژه که شامل ساماندهی 4 جزیره میدان آزادی است نیز از سال آینده آغاز خواهد شد .

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی تا کنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ، گفت : فاز اول این طرح با پیش بینی هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان در حال اجراست که 2 میلیارد تومان نیز برای نورپردازی دائم و مبلمان این میدان در نظر گرفته شده است .

ملاصالحی افزود : بر اساس هماهنگی های صورت گرفته علاوه بر عملیات بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی، شستشو و مرمت درزهای برج آزادی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 589196

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