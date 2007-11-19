اتمام فاز اول پروژه بهسازی میدان آزادی ظرف 3 ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت الله ملاصالحی ، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، پیرامون آخرین وضعیت پروژه بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم فاز اول این پروژه را تا قبل از 22 بهمن ماه جاری به اتمام برسانیم ، تصریح کرد : فاز دوم این پروژه که شامل ساماندهی 4 جزیره میدان آزادی است نیز از سال آینده آغاز خواهد شد .

وی با بیان اینکه عملیات بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی تا کنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ، گفت : فاز اول این طرح با پیش بینی هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان در حال اجراست که 2 میلیارد تومان نیز برای نورپردازی دائم و مبلمان این میدان در نظر گرفته شده است .

ملاصالحی افزود : بر اساس هماهنگی های صورت گرفته علاوه بر عملیات بهسازی و مناسب سازی میدان آزادی، شستشو و مرمت درزهای برج آزادی نیز در دستور کار قرار گرفته است.