عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از لوایحی که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه می شود فقط 20 درصد آن تغییر می کند و در مابقی آن نظرات و تاکیدات دستگاه قضائی حفظ می شود.

وی تصریح کرد: تفاوت در نگرش میان نمایندگان و کارشناسان قوه قضائیه باعث می شود شاهد تغییراتی محدود در برخی لوایح قضائی باشیم اما سعی می شود نمایندگان نسبت به مواردی که با آن مخالف هستند توجیه شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تاکید کرد : فقط شکل عبارات در لوایح قضائی تغییر می کند اما در ماهیت موارد تاکید شده دستگاه قضائی تغییری ایجاد نمی شود ، اما به طور کلی در طرح هایی که از سوی نمایندگان مجلس تهیه می شود موارد قید شده به نوعی با نظرات دستگاه قضائی متفاوت است.

میرکوهی خاطر نشان کرد: در برخی موارد نمایندگان با اصل یک لایحه مخالفت می کنند و آن را به ضعف کارشناسی لوایح ارتباط می دهند که در چنین وضعیتی سعی می شود آنان را نسبت به اهمیت لایحه توجیه نمود.