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۱ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

اینجا خبری از آفتاب نیست/ در «باران» همه مثل ساعت کار می‌کنند

اینجا خبری از آفتاب نیست/ در «باران» همه مثل ساعت کار می‌کنند

بارش باران که از روزهای قبل در هانگژو آغاز شده بدون لحظه ای توقف ادامه دارد و هیچ یک از فعالیت های چینی‌ها تحت الشعاع این شرایط قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، شهر هانگژو که از ماه‌ها پیش آماده برگزاری نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی است در آخرین ساعات باقی مانده تا آغاز رسمی این بازی‌ها با بارش متوالی باران مواجه شده است.

این در حالی است که تا همین چند روز پیش هوای شرجی و به شدت گرم هانگژو، کلافگی مسافران این شهر را موجب شده بود اما به نظر می‌رسد با نزدیک تر شدن به زمان آغاز رسمی بازی‌ها، خورشید و آفتاب به این شهر و ساکنان این روزهایش پشت کرده و جای خود را با بارانی داده که یکسره اما بدون شدت آزاردهنده در حال بارش است.

اینجا خبری از آفتاب نیست/ در «باران» همه مثل ساعت کار می‌کنند

در این شرایط ولنتیرهای بازی‌های آسیایی به محض مشاهده مسافران بازی‌ها، چتر به دست به سمت شأن حرکت می‌کنند و تا رسیدن به فضایی مسقف آنها را همراهی می‌کنند و اینگونه کمک می‌کنند مهمانان ورزشی شأن از خیس شدن در امان بمانند.

علاوه بر این، بارش متوالی باران چهره سطح شهر را هم با حضور مردمان چتر به دست کاملاً تغییر داده است. بارش بی وقفه باران نه تنها در نظم و فعالیت گروهی ولنتیرها خللی وارد نکرده بلکه فضای هانگژو را هم در آستانه آغاز به کار این بازی‌ها دلپذیرتر کرده است.

اینجا خبری از آفتاب نیست/ در «باران» همه مثل ساعت کار می‌کنند

کد مطلب 5892008
زینب حاجی حسینی

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