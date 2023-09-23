به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، شهر هانگژو که از ماه‌ها پیش آماده برگزاری نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی است در آخرین ساعات باقی مانده تا آغاز رسمی این بازی‌ها با بارش متوالی باران مواجه شده است.

این در حالی است که تا همین چند روز پیش هوای شرجی و به شدت گرم هانگژو، کلافگی مسافران این شهر را موجب شده بود اما به نظر می‌رسد با نزدیک تر شدن به زمان آغاز رسمی بازی‌ها، خورشید و آفتاب به این شهر و ساکنان این روزهایش پشت کرده و جای خود را با بارانی داده که یکسره اما بدون شدت آزاردهنده در حال بارش است.

در این شرایط ولنتیرهای بازی‌های آسیایی به محض مشاهده مسافران بازی‌ها، چتر به دست به سمت شأن حرکت می‌کنند و تا رسیدن به فضایی مسقف آنها را همراهی می‌کنند و اینگونه کمک می‌کنند مهمانان ورزشی شأن از خیس شدن در امان بمانند.

علاوه بر این، بارش متوالی باران چهره سطح شهر را هم با حضور مردمان چتر به دست کاملاً تغییر داده است. بارش بی وقفه باران نه تنها در نظم و فعالیت گروهی ولنتیرها خللی وارد نکرده بلکه فضای هانگژو را هم در آستانه آغاز به کار این بازی‌ها دلپذیرتر کرده است.