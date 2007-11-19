نورآباد ممسنی از شش طرح ملی بهره مند شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی احمدی صبح امروز در همایش مشترک دانشجویان و اساتید شهرستان یاسوج و ممسنی در یاسوج افزود: اعتبارات اختصاص یافته به این طرح ها حدود 600 میلیارد تومان بوده که امیدواریم در آینده ای نزدیک این طرح ها به مرحله بهره برداری برسد.

وی احداث بزرگراه بابا میدان به نورآباد، احداث قطعه دوم محور نورآباد به قائمیه، محور پل مهلیان به دالین، احداث مرکز آموزش عالی علوم پزشکی ممسنی ، احداث مجتمع بزرگ پتروشیمی و سد گومرک را از جمله این مصوبات در شهرستان ممسنی برشمرد و تصریح کرد: عملیات اجرایی بزرگراه بابا میدان به نورآباد و پل مهلیان به دالین آغازشده و و به زودی عملیات اجرایی قطعه دوم نورآباد - قائمیه و طرح های مجتمع پتروشیمی و سد گومرک نیز آغاز می شود.

نماینده مردم شهرستان ممسنی در مجلس با اعلام اینکه چندی پیش مرکز آموزش عالی علوم پزشکی ممسنی افتتاح شده خاطرنشان کرد: ممسنی در اجرای مصوبات سفر استانی هیئت دولت به فارس از جمله موفق ترین شهرستان ها بوده است.