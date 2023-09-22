آتش‌پاد غلام‌رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به مناسبت روز آتش نشان (هفت مهر ماه) مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان شهری را برگزار می‌کند.

وی افزود: زمان برگزاری این مسابقات شنبه یکم مهرماه ساعت ۱۰ صبح است که در پارک شاهد (انتهای پارک، جنب دیوار نمایشگاه) برگزار می‌شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این سری از مسابقات با همکاری کمیته ورزش آتش‌نشانان و امدادگران هیئت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

گفتنی است، تماشای این مسابقه و حضور برای عموم مردم آزاد است.