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۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه:

مسابقات عملیاتی آتش‌نشانان شهری در کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات عملیاتی آتش‌نشانان شهری در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: مسابقات عملیاتی ورزشی آتش‌نشانان شهری در کرمانشاه برگزار می‌شود.

آتش‌پاد غلام‌رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به مناسبت روز آتش نشان (هفت مهر ماه) مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان شهری را برگزار می‌کند.

وی افزود: زمان برگزاری این مسابقات شنبه یکم مهرماه ساعت ۱۰ صبح است که در پارک شاهد (انتهای پارک، جنب دیوار نمایشگاه) برگزار می‌شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: این سری از مسابقات با همکاری کمیته ورزش آتش‌نشانان و امدادگران هیئت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

گفتنی است، تماشای این مسابقه و حضور برای عموم مردم آزاد است.

کد مطلب 5892033

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