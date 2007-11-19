همکاری آمریکا با قبایل شورشی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : آمریکا به عنوان بخشی از اقدامات خود برای افزایش امنیت پاکستان در مناطق مرزی با گروه های شورشی برای مقابله با القاعده و طالبان انجام می دهد.

به نوشته این روزنامه و بر اساس گفته های مقامهای پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا)، این همکاری تنها در زمینه مالی نبوده و آمریکا به قبایل پاکستانی آموزش نظامی نیز می دهد.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت : اگر این مسئله صحت داشته باشد؛ آنگاه با نوعی دوگانگی در سیاستهای آمریکا در پاکستان روبرو می شویم، زیرا آمریکا در پاکستان حضور نظامی ندارد، اما با فاش شدن این مدرک مشخص می شود که برخی از نظامیان آمریکا برای آموزش قبایل پاکستانی در این کشور حضور دارند.

به گزارش مهر، این سند محرمانه در حالی منتشر می شود که بر اساس گفته های مقامهای آمریکایی، مناطق قبیله نشین پاکستان تبدیل به مکانی امن برای القاعده و طالبان شده و القاعده در این مناطق نیروهای خود را برای انجام عملیاتهای تروریستی در کشورهای مختلف سازماندهی می کند و از سوی دیگر این قبایل پاکستانی با طالبان و القاعده نیز همکاری می کنند؛ با این وجود کمک مالی و نظامی آمریکا به قبایل پاکستانی چه معنایی می تواند داشته باشد؟

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به روند تنشهای موجود میان قبایل پاکستانی با دولت مشرف توجه کنیم، زیرا نیروهای امنیتی پاکستان همواره با این قبایل درگیر بوده و فعالیتهای نظامی قبایل پاکستانی به عنوان یکی از چالشهای موجود در امنیت پاکستان به شمار می رود.