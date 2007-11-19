تحمیل ظرفیت مازاد بر دانشگاهها؛ اعتراض روسا و پاسخ وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاههای کشور در چند سال اخیر پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و مشخص شدن آمار پذیرش دانشگاهها نسبت به اقدامات وزارت علوم در جذب دانشجو انتقاد می کنند و مدعی هستند که وزارت علوم ظرفیتی مازاد بر آنها تحمیل کرده است که دانشگاه از اداره این دانشجویان عاجز خواهد بود.

این اعتراضات معمولا در زمان ارائه خوابگاه به دانشجویان غیربومی توسعه می یابد و ماه های آخر سال که فصل بودجه در حال اتمام است اوج می گیرد.

البته برخی از دانشگاهها مثل دانشگاه تبریز بر متناسب نبودن افزایش ظرفیت ها و بودجه دانشگاهها نیز انتقاد می کنند.

دکتر سرورالدین رئیس دانشگاه تبریز در این زمینه به مهر گفت : در سال 85 تصویب شد تا بودجه دانشگاهها به صورت سرانه ای با توجه به تعداد دانشجوی دانشگاه در نظر گرفته شود. همه دانشگاهها به رغم اینکه سرانه ای شدن بودجه می توانست مشکلاتی هم داشته باشد اما از آن استقبال کردند، چون روش عادلانه تری بود و تکلیف بودجه هر دانشگاهی با توجه به تعداد دانشجویانش مشخص می شد و بحث های رایج بین دانشگاهها و سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی را منتقی می کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال 85 بر مبنای آمار دانشجویی سال 84 بودجه دانشگاهها پرداخت شده است، گفت : با وجود آنکه سال گذشته نیز با کسری بودجه مواجه بودیم اما این امیدواری وجود داشت که سرانه ای بودن بودجه ادامه پیدا کند و مشکلات به تدریج حل شود.

رئیس دانشگاه تبریز تاکید کرد : در سال 86 دولت به دلیل کمبود بودجه و دیگر دلایل اختصاص سرانه ای بودجه به دانشگاهها را متوقف کرد. بر همین اساس بودجه 86 دقیقا مانند بودجه 85 اعلام شد که این امر وضعیت دانشگاهها را نابسامان خواهد کرد زیرا این روش تخصیص بودجه عادلانه نیست.

سرورالدین تصریح کرد : روسای دانشگاهها مشکلات دولت را درک می کنند اما باید طوری بودجه بسته شود که دانشگاه به عنوان نهاد توسعه متضرر نشود. ضربه به دانشگاه ضربه به جامعه در دراز مدت خواهد بود.

رئیس دانشگاه تبریز در تبئین ناعادلانه بودن توقف محاسبه بودجه به روش سرانه ای گفت : دانشگاه تبریز از مهر ماه 84 تاکنون در مقطع کارشناسی به اندازه 50 درصد افزایش ظرفیت داشته است و در تحصیلات تکمیلی نیز 30 درصد افزایش ظرفیت بر طبق برنامه چهارم توسعه داشته است. تکلیف 50 درصد افزایش ظرفیتی که به حساب بودجه سرانه ای صورت گرفته است چه می شود؟ اعتبار این افزایش ظرفیت که برابر پذیرش 2 هزار دانشجوی اضافی است را از کجا تامین کنیم؟ نه تنها دانشگاه تبریز بلکه اکثر دانشگاهها به امید اینکه بودجه به صورت سرانه ای است به پذیرش بالای دانشجو اقدام کردند.

دکتر سرورالدین خواستار شد، مسئولین به دانشگاهها پاسخ دهند که وقتی از محاسبه سرانه ای بودجه چشم پوشی می کنند، دانشگاهی مانند دانشگاه تبریز چگونه دانشجویانی که در اثر افزایش ظرفیت پذیرفته شده اند را اداره کند؟

وی گفت : بالغ بر 80 درصد بودجه دانشگاهها صرف تعهدات از جمله حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قرارداد با شرکت های خدماتی می شود. اگر 10 سال ضربتی هم در دانشگاه تبریز کار شود باز هم نمی توانیم به استانداردها دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه تبریز گفت : اولین جایی که در اثر کسری بودجه ضربه می خورد بخش پژوهش است و این لطمه بزرگی برای کشور است.



به گزارش مهر، در نشست فوق العاده روسای دانشگاهها نیز که امروز در حال برگزاری است، روسای دانشگاهها بر افزایش بی رویه دانشگاهها تاکید کردند و خواستار پیگیری این موضوع شدند که رئیس سازمان سنجش و وزیر علوم تاکید کردند که اگر اشتباهی باشد از سوی دانشگاهها صورت گرفته و وزارت علوم هیچگونه ظرفیت مازاد خلاف قانونی بر دانشگاهها تحمیل نکرده است.

دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در پاسخ به اعتراض برخی روسای دانشگاهها در خصوص افزایش بی رویه ظرفیت برخی رشته ها در برخی دانشگاهها گفت: در رشته های روزانه به جز 5 درصد مازاد ظرفیت شاهد و 7 تا 8 درصد اضافه ظرفیتی که به لحاظ شکست ظرفیتها و یا به دلیل نمره مساوی برخی داوطلبان اضافه می شود و این چند درصد که بر طبق قانون منجر به افزایش ظرفیت می شود، هیچ افزایش ظرفیتی ایجاد نشده است.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز در پاسخ به انتقاد روسای دانشگاهها در این زمینه گفت : ظرفیتها بر اساس هماهنگی معاون آموزشی دانشگاهها با معاون آموزشی وزارت علوم مشخص می شوند و در برخی موارد دیده شده است که معاونتهای آموزشی دانشگاهها نسبت به ضریب ریزش توجه نمی کنند و بعضا نه تنها ضریب ریزش را برای اعمال به وزارت علوم معرفی می کنند، خودشان نیز یک بار دیگر تاثیر می دهند لذا تعداد دانشجویانی که برای آنها معرفی می شوند به دلیل اشتباه خودشان زیادتر است.

زاهدی خطاب به روسای دانشگاهها تاکید کرد: روسای دانشگاهها باید بر عملکرد معاونین آموزشی خود نظارت کنند زیرا امکان ندارد سازمان سنجش در کم و زیاد شدن ظرفیتها دخل و تصرفی داشته باشد.