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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

معاون اول رئیس جمهور:

گزارش البرادعی نشانگر صداقت و حقانیت ایران در فعالیت‌های هسته‌‌ای است

گزارش البرادعی نشانگر صداقت و حقانیت ایران در فعالیت‌های هسته‌‌ای است

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را واقعه ای جدید خواند و این موضوع را به ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، داوودی در مراسم گشایش بیست و یکمین مجمع عمومی و کنفرانس سازمان اداره امور عمومی منطقه شرقی (آسیا و اقیانوسیه) موسوم به EROPA ، با بیان اینکه ان شاء الله با رفتن به مراتب بعدی موضوع هسته ای ایران، این توفیقات بیشتر ظاهر می شود، افزود: اعتراف مدیر کل اَژانس به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران و اعتراف به علمی بودن این فعالیت ها ناشی از صداقت، حقانیت و روش و منش صحیح جمهوری اسلامی ایران در پیروی از اصول بین المللی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور این توفیقات درموضوع هسته ای ایران را از برکات هوشمندی مقام معظم رهبری ، موقعیت شناسی رئیس جمهوری و تلاش و پایداری ملت ایران ارزیابی کرد.

اخبار تکمیلی از سخنان دکتر داوودی در بیست و یکمین کنفرانس سازمان اداره امور عمومی منطقه شرقی ( آسیا و اقیانوسیه ) متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 589209

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