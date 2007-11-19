به گزارش خبرنگار مهر ، داوودی در مراسم گشایش بیست و یکمین مجمع عمومی و کنفرانس سازمان اداره امور عمومی منطقه شرقی (آسیا و اقیانوسیه) موسوم به EROPA ، با بیان اینکه ان شاء الله با رفتن به مراتب بعدی موضوع هسته ای ایران، این توفیقات بیشتر ظاهر می شود، افزود: اعتراف مدیر کل اَژانس به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران و اعتراف به علمی بودن این فعالیت ها ناشی از صداقت، حقانیت و روش و منش صحیح جمهوری اسلامی ایران در پیروی از اصول بین المللی بوده است.

معاون اول رئیس جمهور این توفیقات درموضوع هسته ای ایران را از برکات هوشمندی مقام معظم رهبری ، موقعیت شناسی رئیس جمهوری و تلاش و پایداری ملت ایران ارزیابی کرد.

اخبار تکمیلی از سخنان دکتر داوودی در بیست و یکمین کنفرانس سازمان اداره امور عمومی منطقه شرقی ( آسیا و اقیانوسیه ) متعاقبا ارسال می شود.