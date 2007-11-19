ترکیب تیم جودوی اعزامی به مسابقات کره جنوبی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو کشورمان قرار بود با 6 جودوکارهفته آینده برای حضور دررقابتهای بین المللی کره جنوبی راهی سئول شود که به دلیل آسیب دیدگی حسین قمی تنها با 5 نفر به این مسابقات اعزام خواهد شد.

حسین قمی به دلیل آسیب دیدگی در رقابتهای ارتش های جهان و عدم تمرین مناسب این رقابتها را از دست داد تا تیم ایران با ترکیب مصطفی دلیریان در وزن 60- کیلوگرم، محسن ذکریا در وزن 66- کیلوگرم، ذکریا مرادی در وزن 73- کیلوگرم ، حامد ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم و احسان رجبی در وزن 100- کیلوگرم راهی کره جنوبی شود.

این تیم را محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی و غلامحسین علمی به عنوان سرپرست همراهی می کند.

رقابتهای بین المللی کره جنوبی که از جمله رقابتهای کسب امتیاز برای حضور در المپیک پکن است طی روزهای 8 و9 آذرماه سالجاری درجزیره جیجو این کشور برگزارخواهد شد.