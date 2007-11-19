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۲۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۹

ترکیب تیم جودوی اعزامی به مسابقات کره جنوبی تغییر کرد

نماینده وزن 90 کیلوگرم تیم ملی جودو کشورمان به دلیل آسیب دیدگی رقابتهای بین المللی کره جنوبی را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو کشورمان قرار بود با 6 جودوکارهفته آینده برای حضور دررقابتهای بین المللی کره جنوبی راهی سئول شود که به دلیل آسیب دیدگی حسین قمی تنها با 5 نفر به این مسابقات اعزام خواهد شد.

حسین قمی به دلیل آسیب دیدگی در رقابتهای ارتش های جهان و عدم تمرین مناسب این رقابتها را از دست داد تا تیم ایران با ترکیب مصطفی دلیریان در وزن 60- کیلوگرم، محسن ذکریا در وزن 66- کیلوگرم، ذکریا مرادی در وزن 73- کیلوگرم ، حامد ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم و احسان رجبی در وزن 100- کیلوگرم راهی کره جنوبی شود.

این تیم را محمدرضا حاج یوسف زاده به عنوان سرمربی و غلامحسین علمی به عنوان سرپرست همراهی می کند.

رقابتهای بین المللی کره جنوبی که از جمله رقابتهای کسب امتیاز برای حضور در المپیک پکن است طی روزهای 8 و9 آذرماه سالجاری درجزیره جیجو این کشور برگزارخواهد شد.

کد مطلب 589210

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