بازنگری تبصره حذف شیر یارانه ای در مهدهای کودک رای نیاورد

محمد حسین جوادی مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به اینکه تغذیه کودکان در دوران حساس رشد اهمیت بسیار زیادی دارد به همین دلیل نباید سهمیه شیر از مهدهای کودک حذف شود.

وی افزود: بازنگری در تبصره حذف شیر روز شنبه درکمیسیون فرعی شورای اقتصاد بررسی شد اما نتیجه ای در بر نداشت و مورد موافقت قرار نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: استدلالهایی که در جلسه آورده می شد نشاندهنده عدم آشنایی با موضوع بود به همین دلیل توسط بهزیستی مجددا بازنگری درتبصره حذف شیر پیگیری می شود.

سید مهدی سید محمدی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز دراین باره گفت: این موضوع با اختلاف یک رای در کمیسیون فرعی ، رای نیاورد اما امیدواریم در جلسه شورای اقتصاد مجددا مطرح و حداقل کودکان روستا مهدها که نیاز بیشتری دارند از شیر یارانه ای برخوردار شوند.

وی درخصوص علت عدم موافقت کمیسیون فرعی شورای اقتصاد با بازنگری حذف این تبصره، افزود: کمبود اعتبار عمده ترین دلیل آنها بود اما با توجه به اینکه کودکان روستا مهدها تنها حدود 160 هزار نفر از کل جمعیت کودکان مشمول طرح شیر یارانه ای را تشکیل می دهند به همین دلیل می توانیم ثابت کنیم که تامین شیر این کودکان نیازی به اعتبار زیادی ندارد.