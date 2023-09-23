نواختن زنگ مقاومت در مدارس سمنان/ آغاز رسمی سال تحصیلی

سید جمال وزیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: سال تحصیلی جدید در مدارس استان سمنان از امروز یکم مهرماه با حضور گرم دانش آموزان در یک هزار و ۱۹۸ آموزشگاه و مدرسه شهری و روستایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مدارس استان سمنان از امروز پذیرای ۱۳۳ هزار دانش‌آموز هستند، افزود: ۱۱ هزار و ۲۰۰ معلم و همکار آموزش و پرورش وظیفه مدیریت مدارس و تعلیم و تربیت دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی را بر عهده خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه مراسم روز غنچه‌ها ویژه راه اندازی کودکستان‌ها ۲۷ شهریورماه سال جاری در مدارس استان برگزار شد، تاکید کرد: طی روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم شهریورماه نیز مراسم ویژه ای به صورت متمرکز در سمنان و دامغان در روزی موسوم به روز شکوفه‌ها، کلاس اولی‌ها نیز سر کلاس درس حاضر شدند.

وزیری با بیان اینکه در تمام مدارس مصادف با هفته دفاع مقدس زنگ مقاومت امروز نواخته خواهد شد، ابراز کرد: «مهر مهدوی معلم تمدن ساز و مدرسه صالح» شعاری است که برای آغاز سال تحصیلی جدید در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ما معتقد هستیم که مدرسه یک نهاد راهبردی است لذا در جریان سازی و تمدن سازی اسلامی بسیار تأثیر دارد، افزود: مجموعه آموزش و پرورش معتقد است که هر مدرسه یک ایران بزرگ خواهد بود و لذا شعار دیگر سال تحصیلی جدید «همه یک صدا یک ایران» خواهد بود که به وحدت و انسجام نیز تاکید دارد.