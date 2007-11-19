سیستم عامل "پلنگ" به روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل در روزهای گذشته مجموعه ای از به روزسازی های مربوط به سیستم عامل "ببر"، "آی پاد"، "آی فن" و چند برنامه جانبی دیگر را عرضه کرده است و اکنون در شرایطی که تنها چند هفته از عرضه سیستم عامل جدید "پلنگ" می گذرد، نسخه به روز شده 10.5.1 این نرم افزار را وارد بازار کرد.

در این به روزسازی منطق عملکرد AirPort اصلاح شده است، به طوری که اکانت های حفاظت شده توسط رمز ورود روی دیسک های AirPort اکنون در مانع جانبی "فایندرهای" سیستم عامل رویت می شوند.

براساس گزارش وب نیوز، از بخش های جدیدی که در این به روزسازی "پلنگ" عرضه شده می توان به "آی کال" اشاره کرد. این برنامه امکان ارسال صدا را از طریق ایمیل با دقت و کیفیت بیشتری فراهم می کند.

همچنین Mail که برنامه پست الکترونیک این سیستم عامل است، کاملا به صورت یک نسخه جدید و با چندین تغییر به روز شده است.

اپل به منظور بهبود تثبیت نرم افزار مرتبط با ابعادسازی دوباره ستون ها و پیام های پست الکترونیک یک وصله جدید را عرضه کرده است.

به علاوه در پلنگ 10.5.1 نرم افزارهای امنیتی "فایر وال"، فایندر و "ماشین زمان" به منظور حذف یک سری از گیرهای امنیتی کوچک به روز شده اند.

همچنین در این نسخه به روز شده، برخی از مشکلات امنیتی مرتبط با برنامه جانبی "فایر وال" حل شده اند. به طوری که کاربران رایانه مک می توانند با استفاده از اولویت های سیستم از سایت اپل مستقیما 110 مگابایت وصله فایر وال را روی رایانه های "مک" بارگذاری کنند.