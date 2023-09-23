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۱ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۷

در نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته؛

نشست چالش های قیمت گذاری دارو برگزار می‌شود

نشست چالش های قیمت گذاری دارو برگزار می‌شود

نشست چالش‌های قیمت‌گذاری دارو، مواد موثره و مکمل‌ها در هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست چالش‌های قیمت‌گذاری دارو، مواد موثره و مکمل‌ها در ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، برگزار می‌شود.

مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به عنوان دبیر این نشست خواهد و محمد پیکان‌پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اکبر عبدالهی‌اصل رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، علیرضا یکتادوست نماینده صنعت در کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، محمد ناصری دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، شهریار امیدوار عضو هیأت مدیره سندیکای مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی و امیر هاشمی مشکینی متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، مدعوین نشست چالش‌های قیمت گذاری دارو، مواد موثره و مکمل‌ها خواهند بود.

این نشست، هفتم مهر از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در محل برپایی هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در مصلی تهران برگزار می‌شود.

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته، از پنجم تا هفتم مهر ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار می‌شود.

در این دوره از برگزاری نمایشگاه، ۷۰۹ شرکت داخلی و خارجی حضور خواهند داشت که ۲۸۲ شرکت خارجی از ۳۳ کشور دنیا آمده اند.

کد مطلب 5892183
حبیب احسنی پور

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