۱۹۵ هزار دانش آموز خراسان جنوبی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی نژاد صبح شنبه در مراسم بازگشایی مدارس خراسان‌جنوبی که در دبیرستانه دخترانه سمانه بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: در مهرماه سال جاری ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ دانش آموز خراسان جنوبی راهی مدارس شده و تحصیل علم و دانش را اغاز کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۱۴ هزار همکار فرهنگی و معلم کار تحصیل را آغاز کردند.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه به واسطه بازنشستگی برخی از همکاران در خراسان جنوبی در بخش هایی با کمبود معلم رو به رو هستیم، ادامه داد: البته تلاش ما بر این است که در هفته اول مهرماه این مشکل را رفع کنیم.

وی ادامه‌داد: در سال گذشته دانش آموزان خراسان‌جنوبی در المپیادها و مسابقات مختلف رتبه های متعددی را کسب کردند که امیدواریم این موفقیت ها در سال تحصیلی جدید نیز ادامه پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته هشت مدال طلا، نقره و برنز توسط دانش آموزان خراسان جنوبی کسب شد که این موفقیت ها را دانش آموزان و خانواده هایشان تبریک عرض می‌کنم.

موسوی نژاد ادامه داد: آغاز سال تحصیلی جدید را با عنایت به نگاه مثبت دولت سیزدهم از نظر پشتیبانی مالی با خوبی آغاز کردیم و حدود ۴.۵ میلیارد تومان در رابطه با سرانه مدارس شبانه روزی خراسان جنوبی و سه میلیارد برای سرانه مدارس عادی و ۳۰۰ میلیون تومان برای هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان در اختیار ما قرار گرفت.