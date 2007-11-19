هدف بهداشت عمومی کاهش ابتلا به مرگ زودرس است

معصومه کاوه حقیقی، پزشک عمومی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهداشت عمومی به عنوان یک تلاش سازمان یافته اجتماعی نام برد که به منظور حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد، انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تمام برنامه ها، خدمات و موسساتی که در بهداشت دخالت دارند، بر پیشگیری از بیماریها و نیازهای بهداشتی جامعه تاکید دارند، افزود: شاید نحوه عمل فعالیت های بهداشت عمومی با تغییر تکنولوژی و مدرن شدن جوامع تغییر یافته باشد اما هدف آن همواره کاهش ابتلا به مرگ زودرس و ناراحتی ها و نقص عضوهای ناشی از بیماریها در بین افراد جامعه است.

کاوه حقیقی، در خصوص کنترل بیماریهای عفونی، مسئولیت را بیشتر متوجه مردم دانست و گفت: توجه به اقدامات محافظت کننده از سوی خود افراد، باعث ارتقاء بهداشت آنان و محدود کردن انتشار بیماریهای عفونی به خصوص آنهایی که در اثر تماس مستقیم منتقل می شود، می گردد.

وی برخی از این اقدامات را شامل شستن دستها با آب و صابون بلافاصله بعد از دفع مدفوع یا ادرار و در تمام موارد قبل از خوردن و یا دست زدن به غذا، دور نگاهداشتن دست از اشیاء کثیف یا اشیائی که به وسیله دیگران استفاده شده است، دانست.

این پزشک عمومی، همچنین عدم استفاده از وسایل خوراکی، ظروف مخصوص آشامیدن، حوله، دستمال، شانه، برس مو و پیپ مشترک و ناپاک، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن دیگران به ترشحات بینی و دهان هنگام سرفه و عطسه، خنده و صحبت کردن، شستن دقیق دست بعد از دست زدن به بیمار، شستن مکرر و کافی بدن و حمام گرفتن با آب و صابون را، از دیگر موارد رعایت بهداشت فردی و عمومی دانست.