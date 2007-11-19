انتقال داده با سرعت 100 گیگابیت در کابلهای مسی توسط استاد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور محسن کاوه راد از اساتید برجسته و طراز اول مهندسی برق در دانشگاه پنسیلوانیا و از چهره های شناخته شده این عرصه از علوم در آمریکا گفت : با همکاری شرکت NEXANS که کابلهای مسی مورد استفاده در شبکه های رایانه ای و اتصال سیستم هاس رایانه ای و اینترنتی به بکدیگر را تولید می کند، امکان ارسال داده های دیجیتالی با سرعت 100 گیگا بیت بر ثانیه در 100 متر از کابلهای مسی نوع 7 را بررسی کرده ایم.

وی افزود : این مطالعات به تولید نسل جدیدی از کابل های Ethernet منجر شده است. Ethernet نوعی سیستم شبکه است که امکان حمل اطلاعات سمعی و بصری را همانند داده های رایانه ای فراهم می آورد.

محسن کاوه راد - استاد مهندسی برق دانشگاه پنسیلوانیا

به گزارش مهر، این کابلها برای اتصال رایانه ها در محیطی محدود نظیر اتاق یا ساختمان یا برای ایجاد سیستم های رایانه ای موازی به کار می رود.

در حالی که خطوط طولانی سیستم های اینترنتی در حقیقت کابلهای فیبر نوری شیشه ای هستند که البته بسیار هم سریع هستند، عمدتا از کابل های مسی در فواصل نزدیکتر استفاده می شود.

علی انتشاری دانشجوی دوره لیسانس در رشته مهندسی برق از دانشگاه پنسیلوانیا که نتایج و جزئیات کامل این دستاورد جدید را به گروه مطالعات فوق سرعت IEEE در آتلانتای آمریکا ارایه کرده است، گفت: برای مثال در شبکه های خانگی استفاده از کابل های فیبر نوری پرهزینه تمام می شود.

به گزارش مهر، تمامی کابلهای انتقال داده ها در فواصل طولانی و جایی که در سیگنال های ارسالی افت کیفیت دیده می شود، با محدودیت های زیادی روبرو می شوند. پیش از آنکه خطاها و تداخلات موجب آن شود که سیگنالهای غیرقابل بازیافت شوند، سیستم های کابلی از تکرار کننده ها - که مشابه مودم های رایانه ای هستند - برای دریافت، اصلاح یا تصحیح داده ها استفاده کرده و آن را مجددا ارسال می کنند.

فاصله میان تکرارکننده ها به کابل مورد استفاده و و معبر مورد استفاده از سوی مودم برای اصلاح خطاها بستگی دارد.

جریر فجولاح دانشجوی مقطع لیسانس در مهندسی برق و از دانشجویان پروفسور کاوه راد که در این پروژه نیز حضور دارد گفت : آنچه که ما ارایه می کنیم راه حلی ارزان قیمت تر و در عین حال ساده تر برای استفاده در شبکه های خانگی و محدود است.

تیم تحقیقاتی پروفسور کاوه راد با استفاده از اطلاعات مربوط به ویژگی های کابل های شرکت NEXANS کابل جدید و مورد نظر خود را با تمامی ویژگی های لازم ارایه کرده اند.

به گزارش مهر، این محققان در ادامه دریافت کننده و منتشر کننده مجهز به کنسل کننده تداخلی را تولید کردند که می تواند داده ها را تا 100 گیگابیت با استفاده از معابر همسان و اصلاح کننده منتقل کند. کابل های Ethernet همچون کابل های مسی نوع 7 سیم های سنگین تری هستند که در عین حال در مقایسه با کابلهای مسی نوع 5 حفاظ بهتری دارند. گروه تحقیقاتی پروفسور کاوه راد آنالیز مشابهی را بر روی کابل مسی نوع 5 در سال 2003 انجام داده بودند.

انتشاری در این خصوص گفت: نرخ 100 گیگابیت داده در بیش از 70 متر کابل قطعا امکان پذیر است و ما در حال کار بروی گسترش آن به 100 متر هستیم.

وی افزود: اگرچه ممکن است در حال حاضر طرح مودم 100 گیگابیت از بعد فیزیکی قابل درک باشد اما در حال ارایه نقشه راهی برای طراحی مودم فوق سرعت برای 100 گیگابیت هستیم.

پروفسور کاوه راد گفت : در نسل های آینده، فناوری طراحی و ساخت مداربندی تراشه ای امکان تولید این مودم ها را خواهد داد. در حال حاضر طرح تراشه حدود 65 نانومتر است اما این انتظار را داریم که در دو نسل آتی به آنچه که می خواهیم برسیم.

به گزارش مهر، انتقال داده ها با نرخ 100 گیگابیت حیرت آور است. برای روشن شدن هرچه بیشتر دستارود حیرت آور پروفسور کاوه راد ارایه مثالی خالی از لطف نیست : کل دانشنامه عظیم بریتانیکا در برگیرنده 1 گیگابایت اطلاعات است. هر بایت معادل 8 بیت است و بنابراین یک گیگابایت معادل 8 گیگابیت است. نرخ 100 گیگابیت در هر ثانیه در طول 100 متر کابل مسی معادل انتقال 5/12 دانشنامه عظیم بریتانیکا در تنها یک ثانیه است!