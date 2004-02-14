با شعار ضرورت بهره گيري از دانش در عملكرد روزانه به عرصه انتخابات آمده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر، وي با ذكر اين مطلب كه مجلس نيازمند شخصت هاي خدوم و شجاع مي باشد، گفت: ليست ائتلاف علم و زندگي سوءحقيقت ضرورت بهره گيري از دانش و تجلي آن در عملكرد روزانه را مطرح مي كند.

دكتر موحد سخنگوي ائتلاف علم و زندگي فهرست 28نفره منتخب اين ائتلاف را در حوزه انتخابيه تهران به شرح زير اعلام كرد:

1- سيدمحمود دعايي 2- دكتر احمد احمدي 3- دكتر مجيد قاسمي4- دكتر سيد طه هاشمي 5- مهدي كروبي 6- دكتر خليل علي محمدزاده 7- دكتر علي عباسپور تهران 8- مهندس عباس جعفرعلي جاسبي 9- حسين مظفر 10- مجيد انصاري 11- عليرضا محجوب 12- دكتر محمدرضا عباس فرد 13- الياس حضرتي 14- دكتر سيدمحمد صفي زاده 15- جميله كديور 16- مهندس علي هاشمي بهرماني 17- دكتر زينب كدخدا 18- دكتر غلامعلي حداد 19- دكتر حسين ميرمحمدصادقي 20- حسين شيخ الاسلام 21- دكتر حسن غفوري فرد 22- مهندس سهيلا جلودارزاده 23- دكتر الهام امين زاده 24- دكتر عليرضا ذاكاني 25- منوچهر متكي 26- رضا بيادي 27- دكتر كريم زارع 28- مهندس رحمان رنجبر.