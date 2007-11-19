به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی چین سوم و چهارم آذرماه در "کینگ دائو" برگزار می شود که تیم ملی جودو کشورمان برا ی حضور در این رقابتها بامداد چهارشنبه تهران را به مقصد پکن ترک می کند.

این تیم با نفراتی چون علی چالاک در وزن 60- کیلوگرم، علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم ، حامد ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم ، علی محمد نیا در وزن 90- کیلوگرم و احسان رجبی در وزن100- کیلوگرم به سرپرستی محمدرضا حاج یوسف زاده و مربیگری امیر سرباز به این مسابقات اعزام می شود.

ضمن اینکه حاج یوسف زاده، ملک محمدی و رجبی بعد از پایان این رقابتها از پکن راهی سئول می شوند تا به اعضای تیم ملی در رقابتهای کره جنوبی بپیوندند.



